Weer ‘goud’ voor Hof van Salland in Hellendoorn

Toilet voor buschauf­feurs bij station Nijverdal

15:11 NIJVERDAL - Vervoersmaatschappij Keolis Nederland heeft onlangs bij de gemeente Hellendoorn een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een toiletunit in de Meijboomstraat ten oosten van het ProRail-gebouw. Die is bestemd voor de buschauffeurs, die vaak langere tijd in Nijverdal wachten op hun passagiers.