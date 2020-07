Wéér raak op A1 bij Holten: afrit nog hele ochtend dicht voor spoedreparatie, verkeer moet omrijden

Bernard uit Wierden draait er op 60ste trouwdag niet omheen: ‘Ze zag me gelijk al zitten’

23 juli WIERDEN - Hij was op de brommer naar Daarlerveen, zij kwam op de fiets. „Ik was een beetje aan het sjansen met de dames die ik tegenkwam tijdens mijn toertochtje. Ik vond Gé knap en sprak haar aan. Ze zag me gelijk al wel zitten”, vertelt Bernard. Vijfenzestig jaar later viert het echtpaar Gort-Hoekman zijn 60-jarig huwelijk.