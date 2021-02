Weerman Freddie uit Holten is slechts de boodschapper: ‘Voorjaarstemperaturen van korte duur’

HOLTEN - ‘Hé Freddie, dat had wel wat beter gekund’, hoort Freddie Paalman weleens als hij zich met regen buiten waagt. De Holtenaar kan erom lachen; hij is slechts de boodschapper en niet de maker. Op enkele weken na is hij exact dertig jaar dé weerman van het dorp.

De 63-jarige wil zichzelf niet op de borst kloppen, maar voldoening in stilte heeft hij wel van het feit dat zijn voorspelling vaker wel dan niet klopt. „Daarvoor heb ik mijn meetapparatuur in de tuin. Precies volgens de voorschriften, want anders worden de waarnemingen niet door het KNMI erkend.”

„Tegenwoordig is het een stuk makkelijker dan vroeger, met name dankzij het internet. Toen ik begon, moest alles nog worden bijgehouden op papier, maar nu krijg je afgezien van je eigen waarnemingen ook volop informatie van andere bronnen. En met de computer is alles snel en nauwkeurig in kaart te brengen.”

Computermodellen

Paalman heeft zijn wekelijkse rubriek WeekendWeerbericht in het huis-aan-huisblad HoltenExtra en laat van zich horen op de lokale zenders Radio 350, HOI FM en Omroep Zwolle. „Ik vind het fijn dat ik zoveel luisteraars heb. Ze kunnen het meten. Vlak voor mijn weerpraatje stijgt het aantal luisteraars flink en dat doet me goed. Ik heb altijd interesse gehad in het weer en bestudeerde als jongen al de thermo- en barometer. Computermodellen spelen heden ten dage een belangrijke rol, maar ik ga nog graag naar buiten want daar is het echte weer.”

Noord en zuid botsten

En dat hebben we afgelopen week wel gehad. „Ja, koude lucht uit het noorden botste op warme lucht uit het zuiden en precies boven ons land. Ook al warmt het klimaat op, dit soort excessen houd je gewoon. Maar ik zag aan de stromingen op de Europese weerkaarten al dat het van korte duur was; het zuiden ging winnen en rukt nu verderop. Dat gaan we dit weekeinde merken; het wordt voorjaar. Maar ook dat is van korte duur en daarna zakken de temperaturen weer naar normale waarden. De modellen geven het aan, maar ook de natuur, als je er oog voor hebt.”

Quote Boeren herkenden de tekens van de natuur Freddie Paalman, weerman

Verse molshoop

„Een waterige zonsondergang, een kring om de zon, het gedrag van dieren; het zijn voorbodes van het weer dat komen gaat. Zie je in het vroege voorjaar een verse molshoop, dan weet je dat met een paar dagen de winter voorbij is. Als koeien onrustig zijn in de wei, dan heb je grote kans dat er onweer op komst is. De boeren - vroeger nog meer dan nu - herkenden de tekens van de natuur. Die hadden de weerman van het journaal niet nodig”, aldus Freddie.

Verhaal vertellen

Paalman ook niet, maar hij heeft wel zijn favorieten op de buis. „Helga van Leur van RTL4 vond ik altijd heel goed. Maar ook Gerrit Hiemstra en Peter Kuipers Munneke doen het goed. Het is belangrijk geen moeilijke woorden te gebruiken, dan haken mensen af. Je moet een verhaal vertellen. Erwin Kroll was daar erg goed in.”

Nooit saai

Nederland is voor een meteoroloog een spannend land, vindt Paalman. „Het komt door ons zeeklimaat. Het weer is daarom nooit saai. Weerkundig is de scheidslijn tussen bewolking waarin het vocht blijft hangen en bewolking waaruit motregen valt zeer dun, maar voor mensen die in het weekend graag naar buiten willen, is het een groot verschil”, aldus de Holtense weerman, die doorgaat met weersvoorspellingen zolang hij kan.