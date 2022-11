Wel of geen openbaar toilet in Nijverdal? Het blijft een zware bevalling

Waar moeten met name ouderen en gehandicapten in Nijverdal naar toe als ze hoge nood hebben en snel ergens hun behoefte moeten doen? Voor de lokalo’s is het antwoord op die prangende vraag al jarenlang helder. Ze zijn het helemaal eens met het Gehandicaptenplatform, dat een ‘beschavingsoffensief’ eist.

Te duur?

Het gaat dan om winkels waar een sticker Hoge Nood op de deur prijkt en de openbare toiletten in het Huis voor Cultuur en Bestuur en de openbare parkeergarage Henri Dunant. Maar volgens de lokalo's zijn deze locaties bij mensen van buitenaf meestal niet bekend, zijn de openingstijden van veel alternatieve plekken beperkt en wordt door gebruikers geklaagd over het openbaar toilet in de parkeergarage: ‘Te donker, onveilig en teveel gedoe’.

Verdeeldheid

Deze kwestie zorgt nog steeds voor grote verdeeldheid in de raad. Een motie van Lokaal Hellendoorn, dat een absolute meerderheid in de raad heeft, voor een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden van een openbaar toilet werd alleen gesteund door de PvdA. React is in beeld voor het onderhoud van het openbaar toilet. Het is echter de vraag of het college deze motie gaat uitvoeren, want wethouder Egbert Nijenbanning lijkt meer te zien in een verbetering van het openbaar toilet in de parkeergarage.