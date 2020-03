Wereldreizigers uit Hellendoorn vast op zeilboot voor kust Panama vanwege coronacrisis

Juist op de dag dat Mariska Woertman en haar gezin wilden beginnen aan de duizenden kilometers-lange zeiltocht naar de Marquesas (Frans-Polynesië), bereikte hen het bericht dat dat land in de Grote Oceaan ook op slot zit vanwege de coronacrisis.

Wereldreis

Zeilboot de Zouterik heeft het gezin inmiddels na een lange reis via onder andere de Canarische Eilanden, de Afrikaanse Kaapverdische eilanden en Suriname, het Caribisch gebied en Colombia naar Panama gebracht. Het gezin heeft als doel Australië en Nieuw-Zeeland te bereiken.

Het grote blauw

Het viertal zit noodgedwongen in lockdown op hun zeilschip De Zouterik. „We liggen bij de Las Perlaseilanden, 35 mijl de Pacific Ocean in”, laat Mariska per mail weten. „Het grote blauw ligt voor ons maar we kunnen er niet heen. Dag 4 gaat hier bij ons nu in en we hebben net als jullie geen idee hoe lang het duurt.”

Quote We laten de Corona storm over ons heen komen en bekijken wat daarna mogelijk is Mariska Woertman

De vijf weken durende zeiltocht van 4000 zeemijl (ruim 7400 kilometer) naar de Marquesas is dus voor onbepaalde tijd uitgesteld. „Voorlopig zitten we dus hier, laten de Corona storm over ons heen komen en bekijken wat daarna mogelijk is.”

Voldoende voorraad