Werkstraf voor 20-jarige Nijverdaller die politieman verwond bij mislukte vlucht op opgevoerde scooter

Auto's botsen op kruising in Nijverdal, gewonde naar ziekenhuis

NIJVERDAL - Een persoon is vrijdagmiddag gewond geraakt na een botsing op de Meester Tijhuisweg in Nijverdal. Twee auto's kwamen door nog onbekende oorzaak in botsing op de kruising. De gewonde is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

23 september