Werkstraffen geëist na dodelijk ongeval op N35 bij Haarle

Lokalo’s: Samenwer­king met Keolis brengt toilet dichterbij

16:39 NIJVERDAL - Er wordt al jaren gesproken over de noodzaak van het plaatsen van een verwarmd openbaar toilet in de omgeving van het NS-station. Een onmisbare voorziening voor iedereen met hoge nood, met name voor het winkelend publiek in het centrum van Nijverdal en reizigers, die op de trein staan te wachten. Maar ondanks al dat gepraat en toezeggingen van meerdere wethouders is er nog steeds geen oplossing in zicht.