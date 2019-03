Wethouder Hellendoorn opnieuw ziek; zeer zware behandeling noodzakelijk

De wethouder laat op zijn Facebookpagina weten dat hij de afgelopen week heel veel last had van hoofdpijn. Uit medisch onderzoek bleek dat de kwaadaardige cellen de oorzaak vormden van zijn extreme pijnklachten.

Op den Dries schrijft dat hij een zeer zwaar en ‘extra extra’ risicovol behandeltraject in gaat. Hij is daarvoor opgenomen in het ziekenhuis in Enschede. Daar krijgt hij een chemokuur, waarbij ze de medicatie in zijn hersenvocht inbrengen.

De tegenslag is een gigantische domper voor de Nijverdaller. In 2018 doorstond Op den Dries met succes een stamceltransplantatie, nadat de ziekte eerder dat jaar was teruggekeerd. In november bleek dat de transplantatie succesvol was en dat hij naar huis kon voor verder herstel van de loodzware behandelingen. De laatste tijd was hij al weer enige tijd aan het werk op zijn wethouderspost voor de gemeente Hellendoorn.

