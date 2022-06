Wethouder van Hellendoorn Peter Lage Venterink (62) heeft er zin in: ‘De mooiste hondenbaan die me elke dag verrast’

Vandalisme loopt uit klauwen in Rijssen: ‘Dieren uit het hertenkamp moesten worden afgemaakt’

RIJSSEN - Opgejaagde herten die afgemaakt moesten worden en weggevlogen vogels die nooit terugkeerden. Dat is het trieste gevolg van vandalisme in Rijssen, op het hertenkamp aan de Turfweg en in de volière bij het Parkgebouw.

7:10