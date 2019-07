Wie vangt straks Hellendoornse dieren op?

video Eindelijk een kop koffie bij het wachten: Koffiekara­vaan strijkt neer bij station Nijverdal

18 juli NIJVERDAL - Op het NS-station in Nijverdal is sinds gisteren een broodje en kopje koffie te krijgen. Het mobiele koffiewagentje van De Koffiekaravaan is hier neergestreken. Deze Piaggio, gemaakt in de TukTuk-fabriek in Boskoop, staat hier voorlopig op woensdag- en vrijdagochtend.