Wie zijn straks de boegbeelden van de Hellendoornse politiek? Wel volop wethouderskandidaten, ‘maar we zeggen nog even niet wie’

Gemeentebe­lang Rijs­sen-Hol­ten wil Ligtenber­ger­veld ontzien

RIJSSEN/HOLTEN - Wel of geen industrieterrein bij het natuurgebied van Ligtenbergerveld Oost. Dat is de vraag waar donderdag in de gemeenteraad over gesproken gaat worden. „Wij willen Ligtenbergerveld ontzien”, aldus Jan Beunk van Gemeentebelang Rijssen-Holten in het radioprogramma Plat-Zat op Radio 350.

8 maart