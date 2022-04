Wierden krijgt een hondenspeelveld in het Weustepark, dankzij gulle sponsoren: ‘Altijd gedacht dat het zou lukken’

Ze verbaasde zich er vorig jaar over dat in De Weuste wel meerdere speeltuinen voor kinderen bestaan, maar dat er geen enkele plek te vinden was waar honden kunnen loslopen, rennen en samen spelen. Ze ging in de buurt rond om te horen of andere hondeneigenaren er net zo over dachten en het realiseren van een losloopveld ook zagen zitten.