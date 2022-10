Wierden trekt alvast 1 miljoen euro uit voor aanpak energiecrisis: ‘OZB gaat ook niet omhoog’

met video Huis onbewoon­baar na brand in Nijverdal, omwonenden wekken buurman

NIJVERDAL - In een woning aan de Albert Verweystraat in Nijverdal is in de nacht van dinsdag op woensdag een brand uitgebroken. De brand is inmiddels onder controle, een bewoner die rook had ingeademd is nagekeken door ambulancepersoneel. De woning is onbewoonbaar verklaard.

