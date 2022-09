Wierdenaren betalen meer voor afval storten, want dat moet tijdelijk in Almelo

Asbestsanering

Waar moeten Wierdenaren nu heen?

Wie toch afval kwijt moet, kan in oktober uitwijken naar het afvalbrengpunt in Almelo aan de Turfkade 15. Daar gelden wel andere tarieven dan in Wierden. Iedereen van buiten de gemeente Almelo moet namelijk een dagpas aanvragen. Dat is op de locatie zelf te regelen. Het brengen van restafval kost 1,75 euro per tien kilo. In Wierden zelf is dat iets goedkoper, namelijk 1,50 euro, en is de eerste 200 kilo gratis. Ook voor het brengen van ijzer is het gunstiger om nog even te wachten. In Wierden is dat namelijk gratis, in Almelo kost dat 1,75 euro per 10 kilo.