Wierdenaren storten zich massaal op oude foto’s van dorp in vroeger tijden: ‘Er is zoveel moois gesneuveld’

Traumaheli­kop­ter ingezet in Nijverdal na ongeluk in woning

NIJVERDAL - In Nijverdal is donderdagavond een traumahelikopter ingezet na een ongeluk in een woning waarbij een vrouw gewond is geraakt. De heli is ingezet om de arts ter plaatse te krijgen. De gewond geraakte vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

22 september