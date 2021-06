Wierdense familie spoorloos na moord op opa: wat gaat er schuil achter een verwilderde tuin?

Het is een keurige straat in Wierden: nette huizen, een school en een plantsoentje. Aan de Kruizemunthof mankeert eigenlijk niets. Zou je denken. Want wie wat beter kijkt naar het pand Kruizemunthof nummer 15 valt meteen op dat de tuin een woestenij is. Het groen heeft het huis bijna overwoekerd.

Het is lang geleden dat hier is gesnoeid. Pas als je wat beter kijkt zie je dat het onkruid tussen de tegels welig woekert. De garage is bijna geheel in bezit genomen door een klimplant. Naar binnen kijken lukt niet, een groene muur blokkeert het zicht. Niet dat er binnen wat te zien valt overigens, want het huis staat leeg. Nummer 15 is de helft van een blok van twee. De directe buren zullen hier niet blij mee zijn.