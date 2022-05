Wierdense fietsers voor megatocht naar bedevaartsoord uitgezwaaid bij Mariakapel

WIERDEN - Het is een eindje trappen, maar dan ben je ook ergens. In drie weken willen Johan Krake, Bert Nakken, Ben Cents, Wim Albersen en Joop Hobert samen 2500 kilometer fietsen naar bedevaartsoord Santiago de Compostela. Donderdagavond werden ze uitgezwaaid door de achterblijvers in Wierden.

De uitzwaaiplek was niet toevallig gekozen. Die was bij de populaire Mariakapel aan de Vriezenveenseweg in Wierden. Krake is namelijk lid van de onderhoudsploeg van de kapel. De fietsers kregen een dikke Mariakaars mee die ze na aankomst in het bedevaartsoort aan zullen steken.

Geld inzamelen voor stichting Bowie

Het ploegje hoopt ongeveer 120 kilometer per dag af te leggen. Dat doen ze niet alleen omdat ze tijd, zin en een racefiets hebben, maar ook omdat ze met hun fietstocht geld willen inzamelen voor de Wierdense stichting Bowie. Dat is een instantie, die mensen met weinig geld helpt met onder meer voedselpakketten.

Hoewel ze donderdagavond werden uitgezwaaid, ging het vijftal niet gelijk op pad. Het vertrek is zaterdagmorgen om half negen, bij de katholieke kerk aan de Stationsstraat. Het eerste stuk krijgen ze gezelschap van een aantal andere fietsers. Daarna moeten ze het zelf zien te redden. Dat wil zeggen, er rijdt een busje mee voor de technische ondersteuning. Omdat ze beurtelings de bus besturen, kunnen de fietsers ook af en toe een dagje uitrusten.

Patroonheilige van Spanje

Santiago de Compostela ligt in het noordwesten van Spanje. Het is een bekende bestemming voor pelgrims. Volgens overlevering liggen in die plaats de resten van apostel Jacobus de Meerdere. Op de plek waar de beenderen zouden liggen, is later een kathedraal gebouwd. Jacobus is de patroonheilige van Spanje en heeft de Jacobsschelp als symbool. De Wierdense fietsers nemen die ook mee.

Eigenlijk hadden de mannen een paar jaar geleden al op de fiets willen stappen om de tocht te maken, maar helaas fietste corona daar tussendoor. Nu pakken ze de draad weer op. Van de vele mogelijke routes die er zijn om het plaatsje in Spanje te bereiken, kiezen ze die via het Belgische Mechelen.

Eigen donaties

Krake, net als de anderen de zeventig voorbij, zei nog geen idee te hebben wat de actie op gaat leveren. „We fietsen 2500 kilometer. Het zou mooi zijn als we dat bedrag ook bij elkaar zouden brengen. We hebben allemaal 500 euro gedoneerd, dus het begin is er. We hopen nu op donaties van Wierdenaren.” Maar hoe moet het nu met de tuin rond de kapel? „Ik heb goede vervangers.”

De fietsers zijn te volgen via www.dewannesantiago.reislogger.nl