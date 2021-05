Wierdense Monique redt kindje (2) op Sint-Maarten en zus Charlotte helpt mee

Palestijn­se in Twente, Twentse in Israël: Dima en Ruth spreken zich uit over het geweld in hun land

11:28 De een is Palestijns en kwam naar Twente, de ander trok uit Twente weg en woont in Israël: Dima Nasereddin (42) en Ruth Samuel Tenenholz (74). Beiden dragen de last mee van hun verleden, beiden zijn diep geraakt door het huidige geweld in het land dat hun dierbaar is. „Pas als de haat verdwijnt, kunnen we beginnen aan iets nieuws.”