Wilhelminawijk of ’t Rooie Dorp: ‘Tuindorp’ in Nijverdal vormt kloppend hart van historische expositie

Een wijk met arbeiderswoningen met relatief grote tuinen, zodat de bewoners hierin hun eigen groenten konden verbouwen. Bedoeld als tuindorp, zoals die elders in Twentse textielsteden als Enschede en Hengelo ook werden ingericht. De straten werden vernoemd naar telgen uit het geslacht Oranje-Nassau. De eerste woningen werden in opdracht van de gemeente en Koninklijke Stoom Weverij (KSW) gebouwd. De spinnerijwoningen in de Frederik Hendrikstraat zijn daarvan nog een goed voorbeeld. Vanaf 1926 nam de Woningstichting Hellendoorn deze taak op zich.

Daken, geen SDAP

Vanwege de rode daken van de woningen werd het gebied tussen de Oranjestraat. Van Limburg Stirumstraat, De Joncheerelaan en de Van den Steen van Ommerenstraat in de volksmond al snel ’t Rooie Dorp genoemd. Volgens de Nijverdalse historicus Frits Korver leidde dat destijds tot een verhit debat in de raad, omdat sommige partijen vonden dat deze naam teveel in het straatje paste van de toen sterk in opkomst zijnde SDAP.

Korver: „Iedere Nijverdaller kent 't Rooie Dorp, maar ik denk dat de officiële benaming De Wilhelminawijk veel minder bekend is. Deze bekende wijk staat al enige tijd op het verlanglijstje van de werkgroep tentoonstelling van de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal. De wijk staat centraal in de expositie, die van 27 augustus tot eind september in gebouw De Smidse aan het Hoge Dijkje wordt gehouden. Wij zijn daarvoor nu op zoek naar foto’s van en anekdotes en verhalen die zich in deze wijk afspeelden. Ook voorwerpen zijn van harte welkom.”

Oud en nieuw

Hij vervolgt: „We gaan bovendien aandacht besteden aan de De Joncheerelaan. Dat was destijds een belangrijke winkelstraat en behalve de doorgaande weg van Nijverdal naar Hellendoorn ook de ontsluitingsweg van ‘t Rooie Dorp. Vooral tussen de Grotestraat en Van Limburg Stirumstraat zaten veel winkels, onder meer een supermarkt, twee rijwielzaken, muziekwinkel en een boekenzaak annex uitleenbibliotheek. Nu zitten er vooral horecazaken. We gaan foto's maken van alle panden en proberen hiervan ook de historische foto's boven water te krijgen.”

De tentoonstelling bestaat verder nog uit oude groepsfoto's van schoolklassen, verenigingen en bedrijfsuitjes en een poging om aan te sluiten bij het thema van de Open Monumentendag. „Dat is deze keer duurzaamheid, maar we weten nog niet goed hoe we dat met het verleden kunnen verbinden”, aldus Korver.

Digitale foto's, verhalen en anekdotes kunnen worden gemaild naar fritskorver@gmail.com. Het is ook mogelijk om oude foto’s te laten scannen door leden van de werkgroep tentoonstelling. Een afspraak hiervoor kan telefonisch worden gemaakt: 06-11833865.

Volledig scherm Een historische panoramafoto van het in aanbouw zijnde Rooie Dorp, in 1927 gemaakt vanaf de toren van de rooms-katholieke Sint Antonius van Padua kerk. © Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal