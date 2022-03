Willem de Clercqstraat in Nijverdal moet wennen aan hoeveelheid leerlingen: ‘We willen echt een goede buur zijn’

Video Enterse melkchauf­feur Nanda (30) uit Meiden die Rijden wil dicht bij het boerenle­ven zijn

ENTER - Ze verhuisde naar Enter voor de liefde, maar is gebleven voor het boerenleven. Nanda Wattjes (30) liet zien in het televisieprogramma Meiden die Rijden waarom haar werk zo mooi is. Als melkchauffeur is ze altijd dicht bij het boerenbestaan.

13 maart