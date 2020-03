Willy (83) en Gerrie (84) uit Holten al bijna heel leven samen: ‘Het was gelijk raak’

Gaat mijn excursie door? Scholen in Regge­streek worstelen met coronavi­rus

10 maart HOLTEN/RIJSSEN/WIERDEN - Wel of niet met je klas naar het Engelse York of Roemenië? Middelbare scholen in de Reggestreek weten niet of excursies naar het buitenland door kunnen gaan, nu het coronavirus om zich heen grijpt. „Wat ik nu zeg, kan morgen weer anders zijn.”