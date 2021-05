Windhoos in Nijverdal blies Gusta door de woonkamer: ‘Kroop in paniek onder de tafel’

Woning­brand in Wierden: politie onderzoekt mogelijke brandstich­ting

23 mei WIERDEN - Hulpdiensten zijn zondagochtend gealarmeerd voor een woningbrand in Wierden. Er bleek brand te zijn uitgebroken in een leegstaande woning aan de Vriezenveenseweg. Omdat het om een leegstaande woning gaat, onderzoekt de politie of de woningbrand is aangestoken. De omgeving is afgezet.