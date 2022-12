Windstil en veengrond: het Gagelmansveentje in Nijverdal lijkt ook zonder ijsclub weer op een schaatsbaan

NIJVERDAL - Het mag dan geen officiële schaatsbaan meer zijn, het Galgemansveentje in Nijverdal is nog steeds een geliefde schaatsplek. Om er te schaatsen heb je maar een paar nachten vorst nodig. Dat weten liefhebbers van natuurijs ook. „Dat komt omdat het veengebied is”.

De groene pipowagen met warme chocolademelk staat er al decennia niet meer en de hoge lantaarns zijn verhuisd naar IJsclub Hulsen. De waterplas vlak bij voetbalclub V.V. DES was ooit aangelegd als schaatsbaan. Maar ook zonder dweilmachines ligt het er goed bij.

Toch is het even voor het middaguur nog niet druk op het Gagelmansveentje. Veel kinderen hebben andere sportverplichtingen. Zo ook Gijs Poortman(6) die samen met neef Siem(8) de schaatsen weer uit doet. Na een uurtje plezier moet hij weg voor een wedstrijd waterpolo. „Gisteren kon je hier ook al schaatsen", vertelt zijn vader Emiel(45).

Windstil en veengrond

„Vroeger als kind ging ik naar de schaatsbaan in Deventer. Nu schaats ik alleen nog als er natuurijs is", vertelt Nijverdaller Nick Rodijk (38). Naast hem zit goede vriend Koen Heuver (37) zijn schaatsen te strikken. „Ik heb woensdagochtend hier al gekeken met mijn dochter. Toen durfde ik het nog niet".

Quote Er zijn geen hobbels. Dat is omdat het windstil was toen het vroor. Nick Rodijk

De twee vrienden verkiezen het lange afstandsschaatsen in de natuur boven rondjes op een ijsbaan. Helaas is het grotere rondje langs de bomen niet mogelijk vandaag. Na meer dan tien kilometer weet Rodijk het zeker. „Het ijs is nu dik genoeg. Er zijn bovendien geen hobbels. Dat is omdat het windstil was toen het vroor.”

„Dit is altijd een van de eerste plekken waar je kunt schaatsen", weet de Nijverdaller. „Dat komt omdat het veengebied is. Hierdoor past de temperatuur zich sneller aan en vriest het eerder dicht". Daarmee is het een van de weinige plassen in de regio waar geschaatst kan worden. „Het ijs bij Boksloot in Holten was nog niet heel dik en ook het weiland van IJsclub Hulsen is niet open”.

Jong geleerd

„Wij gaan juist hier heen omdat het rustig is", vertelt Jolanda Gerrits. Samen met haar man Gerard helpen ze hun twee dochters Marloe(3) en Lizzy(4) het ijs op. De kunstijsbaan in het centrum van Nijverdal is niets voor het jonge gezin. Want natuurijs, dat blijft het ultieme wintergevoel.

Dit is niet heet eerste keer dat de jonge meiden een rondje schaatsen. Het zat er al vroeg in. Jolande lacht: „Ik weet nog dat ik net was bevallen van Lizzy in 2018. Ze moet net zes of acht weken zijn geweest. Toen vroor het ook goed en ben ik nog met de kinderwagen het ijs opgegaan”.

Volledig scherm Nick Rodijk en Koen Heuver maken heel wat kilometers op het Gagelmansveentje. © Bert Kamp

Volledig scherm Schaatsliefhebbers zochten het natuurijs op. Links Gijs Poortman (6)schaatst met zijn neefje Siem, rechts het gezin Gerrits. © Bert Kamp

Volledig scherm De familie Gerrits verkiest natuurijs over een schaatsbaan. © Bert Kamp