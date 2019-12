Wolf vestigt zich snel op Sallandse Heuvelrug en dat is prima, vindt schaapsherder Suzanne

Hoewel zwervende wolven, zij het mondjesmaat, nu al gespot worden, zijn er op dit moment nog geen wolven die van de Sallandse Heuvelrug hun thuis hebben gemaakt, zoals onlangs al wel op de Veluwe het geval was. Daar heeft een wolvenpaar met succes voor nageslacht gezorgd. Maar het zal ook niet lang meer duren voordat het hier gebeurt, is Vermeer zeker. Het roofdier heeft de opmars gemaakt van Polen naar Duitsland, Vermeer voorspelt dat jongen die op zoek gaan naar eigen leefgebied, zich binnen enkele jaren ook op de Sallandse Heuvelrug vestigen.

Positief, vindt de boswachter, omdat het laat zien dat er in Nederland nog ruimte is voor echte natuur. „Ooit hebben we de wolf hier zelf uitgeroeid, om onze voedselvoorziening te beschermen”, zegt Vermeer. „Maar de soort hoort hier van nature thuis en is ook goed voor het beheer van de populatie; wolven gaan spaarzaam met hun energie om, kiezen als voedsel het liefst zieke en zwakke dieren. Een wolf ruimt eigenlijk de natuur op.”

Honderd dode schapen

Maar het brengt ook nadelen met zich mee. Hoewel een gevestigde wolf zich vooral voedt met wild - in Nederland moet je dan denken aan reeën - komt het ook voor dat schapen bezoek krijgen van het roofdier. In Overijssel vonden er sinds 2017 in totaal 100 de dood door een wolvenbeet, landelijk gaat het om 225. Dat staat overigens in geen verhouding tot het aantal schapen dat sterft door toedoen van vossen of honden. Dat zijn er ruim vierduizend per jaar. „Loslopende honden zijn inderdaad een groter probleem”, erkent Vermeer.

Desalniettemin vindt Natuurmonumenten het belangrijk dat boeren en schapenhouders hun vee goed kunnen beschermen tegen de wolf. Een middel daartoe is een raster, een hek met schrikdraad eromheen eigenlijk, van 1,20 hoog. Dinsdagmiddag werd er een geplaatst op de Sallandse Heuvelrug, voor de schapen van Scheperij Salland. Schaapsherder Suzanne Schraver–Lejuez is er blij mee. „Hierdoor kunnen we prima samenleven met de wolf.”

Kritiek

Maar ze is, net als Natuurmonumenten, ook kritisch. Op de provinciale overheid. Ze noemt diens houding ‘afwachtend’. Geld voor preventie is er namelijk niet. Maar er wordt wel betaald als er een schaap door een wolf is doodgebeten; in de afgelopen twee jaar werd er in Overijssel 24.541 euro uitgekeerd aan schapenhouders voor wolvenschade. Schaapsherder Schraver - Lejuez: „Dat is toch vreemd? Dat de put pas gedempt wordt, als het kalf al verdronken is!?”

Wolven zijn opportunisten en lijken wat dat betreft wel wat op mensen, geeft de schaapsherder aan. Als er weinig tegenstand is, schapen niet beschermd worden, dan weet het roofdier op een gegeven moment dat hij een makkelijke prooi heeft en gaat ‘ie zijn gedrag herhalen.

Stroomstoot

Boswachter Vermeer valt haar bij, ook hij pleit daarom voor structurele, preventieve oplossingen. Dit hek kon worden gekocht dankzij een anonieme donateur, maar dat is eenmalig. Of deze ‘wolvenweerder’ ook echt werkt? Ze gaan ervan uit van wel. Eroverheen springen doet het roofdier niet - dat is te hoog, wolven gaan voor de weg van de minste weerstand - en als ze eenmaal een stroomstoot hebben gehad, bedenken ze zich wel een tweede keer. De schaapsherder is tevreden. „Mijn schapen zijn veilig.”