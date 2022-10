Wonen in ‘groene oase’ aan entree van Hellendoorn? Raad kraakt kritiek op bouwplan: ‘Bouwen, bouwen, bouwen’

De woningmarkt in Hellendoorn zit op slot. Nieuwbouw is nodig om de doorstroming weer op gang te brengen. Daar is vrijwel iedereen het wel over eens. Maar waar moet dan worden gebouwd en voor wie precies? Dat blijft nog even de hamvraag. En ook hoe die nieuwe woonparadijsjes in het dorpshart kunnen worden ingepast in een omgeving, die zich kenmerkt door vele monumentale panden.