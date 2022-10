Woningbezitters in Hellendoorn zijn nog steeds meer kwijt dan in Rijssen-Holten en Wierden

In de vorige week gepresenteerde begroting staat dat de woonlasten in 2023 alleen worden verhoogd met het inflatiepercentage. Een gemiddelde woningbezitter gaat hierdoor 3,17 euro per maand meer betalen, huurders 1,79 euro per maand. De onroerende zaakbelasting voor ‘niet-woningen’ (dat zijn bedrijfspanden, dorpshuizen, sportkantines en dergelijke) wordt helemaal niet verhoogd. De ozb voor deze categorie wordt zelfs 2,5 procent verlaagd. Daarmee wordt ook het laatste deel van een extra ozb-verhoging uit het verleden aan de inwoners teruggegeven. Die extra verhoging was destijds noodzakelijk om het gemeentelijk huishoudboekje sluitend te krijgen.

Rijssen-Holten laagste

De eigenaar van een koopwoning in Hellendoorn betaalt volgend jaar gemiddeld 902 euro. Dat is een tientje meer dan Wierden en maar liefst 235 euro meer dan in Rijssen-Holten. Daarmee is deze gemeente veruit de goedkoopste in de provincie, waar het gemiddelde op 875 euro ligt. Een gemiddelde huurder in Hellendoorn betaalt 477 euro, 100 meer dan in Rijssen-Holten. De woonlasten in Wierden zijn voor huurders met 495 euro wel iets hoger dan in Hellendoorn.