Woningnood in Haarle blijft groot, overweldigende belangstelling voor wonen in plan De Grave

HAARLE - Meer dan 250 belangstellenden kwamen af op de informatieavond van Plaatselijk Belang Haarle over plan De Grave, de geplande nieuwe woonwijk aan de noordkant van het dorp. Het laat zien hoe groot de behoefte aan een betaalbare woning in Haarle is.

In plan De Grave worden in tien jaar tijd 53-55 huizen gebouwd. Volgens de huidige planning worden de eerste dertig kavels nog voor medio 2023 bouwrijp gemaakt en uitgegeven. De resterende kavels worden op een later tijdstip uitgegeven, afhankelijk van de behoefte. In deze nieuwe wijk komt een mix van vrijstaande woningen, rijtjeshuizen en twee-onder-één kappers. Een deel is bestemd voor huurders van woningcorporatie Reggewoon.

In Haarle is al jaren sprake van een nijpend gebrek aan betaalbare woningen. Uit een in 2020 gehouden enquête onder de inwoners bleek dat honderd jongeren uit Haarle voor 2025 op zoek gaan naar een woning in het dorp en dat er binnen twee jaar een behoefte is aan circa dertig woningen. Plan De Grave moet dit probleem oplossen.

Voorzitter John Disselhorst van de werkgroep wonen van Plaatselijk Belang Haarle benadrukte dat de drukte op de inloopavond nog maar eens bewijst hoe hoog de woningnood echt is en ook hoe groot de animo is om in het eigen dorp te blijven wonen.

Quote Wat Plaatse­lijk Belang Haarle betreft mogen er nog wel vijftig extra woningen bijkomen John Disselhorst, werkgroep wonen Plaatselijk Belang Haarle

Verkeersonveilig

Volgens Disselhorst is het woningbouwplan door de aanwezigen overwegend positief ontvangen. De variatie in het woningaanbod en groene karakter van de wijk worden zeer gewaardeerd. „Minder te spreken zijn bewoners van aangrenzende woonstraten over de geplande ontsluiting van plan De Grave via het bestaande wegennet. Ze stellen dat deze straten niet geschikt zijn voor het extra verkeersaanbod en dat de verkeersveiligheid hierdoor in gevaar dreigt te komen”, vertelt Disselhorst.

Volgens de gemeente valt het aantal extra verkeersbewegingen nog wel mee en zou de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg ongewenste vertraging betekenen voor het bouwen in plan De Grave. Dat uitstel zou tot enkele jaren kunnen oplopen. Duidelijk werd dat het bouwverkeer via een bouwweggetje vanaf de Stationsstraat gaat rijden, dus niet door de bestaande bebouwing.

Betaalbaar?

Uiteraard maken veel belangstellenden zich grote zorgen over de betaalbaarheid van een nieuwe woning, want minimaal drie ton voor een tussenwoning en ruim 4 ton voor een twee-onder-één kapper zijn bedragen die lang niet iedereen kan ophoesten. „Maar als je net je rijbewijs hebt, begin je te rijden in een tweedehands wagen. Dan duurt het ook een tijd voordat je in een Ferrari rijdt. Met het wonen is dat net zo”, merkte wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis op.

Enquête

De aanwezigen werd gevraagd een mini-enquête in te vullen om onder meer een actueel inzicht te krijgen in de woonwensen van de Haarlenaren, duidelijk te krijgen wat ze kunnen/willen besteden aan een nieuwe woning en of ze eventueel samen onder collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) willen gaan bouwen. Disselhorst: ‚We gaan de uitkomsten hiervan met de gemeente Hellendoorn bespreken bij het opstellen van het definitieve inrichtingsplan voor De Grave. Wat Plaatselijk Belang betreft mogen er nog wel vijftig extra woningen bijkomen.”