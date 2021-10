Wordt er echt zo hard gereden in Rijssen en Holten? ‘Mensen rijden hier goed door, maar scheuren niet massaal’

Op een politieberichtje op Facebook over een recente snelheidscontrole op de Laan Oud Indiëgangers in Rijssen reageerden tietallen mensen met opmerkingen dat ook bij hun in de woonstraat of directe omgeving veel te hard wordt gereden. De politie werd dringend opgeroepen ook eens te komen controleren in de Esstraat, Bereklauw, Hoge Pad, Holterstraatweg, Watermolen, Welleweg, Wijnand Zeeuwstraat en De Stroekeld in Rijssen en de Larenseweg, Deventerweg en Weverstraat in Holten. ‚Voordat het te laat is.”

Coronatijd

Proos zegt dat het aantal klachten over snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom bij VVN Rijssen-Holten het afgelopen jaar sterk is toegenomen. Hij wijt dat vooral aan het feit dat in coronatijd veel meer mensen thuis zijn gaan werken en nog steeds werken. Volgens hem overschatten de klagers opvallend vaak hoe hard er echt wordt gereden.

„We hebben een lasergun en ‘wegkantradar’ en daarmee houden we regelmatig snelheidscontroles in Rijssen en Holten. Daaruit blijkt dat in beide kernen wel goed wordt doorgereden, maar niet echt massaal wordt gescheurd. Al zijn er met name in de avonduren wel degelijk uitschieters. We geven onze bevindingen maandelijks door in de verkeersoverleggroep met de gemeente Rijssen-Holten en politie en in negen van de tien gevallen blijkt een klacht niet terecht te zijn. De uitschieters zijn meestal mensen, die daar zelf in de buurt wonen”, zegt Proos.

‘Geen speelterrein’

Dat de maximumsnelheid in veel woonstraten is teruggebracht tot 30 kilometer levert volgens hem problemen op, omdat die wegen nog niet als zodanig zijn ingericht. Hij vindt het enerzijds jammer dat de politie niet vaker snelheidscontroles houdt, maar snapt dat anderzijds ook wel weer. „De politie heeft andere prioriteiten en we mogen natuurlijk ook niet vergeten dat de straat geen speelterrein voor kinderen is.”