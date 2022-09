Yad Vashem onderscheiding voor Nijverdals stel: Door hun moed kon Jopie Bakker weer Moshe Mossel zijn

Gerrit Willems (89) leunt achterover in zijn makkelijke stoel in de kleine, knusse huiskamer van zijn rijtjeswoning aan de Hadynstraat. Hij wacht geduldig op de delegatie van de Israëlische ambassade om het eerbetoon aan z’n ouders in ontvangst te nemen. Zijn jarenlange huisgenoot annex mantelzorger Mark Bakker en twee vrienden uit de tijd dat hij leiding gaf aan een studentenhuis in Utrecht zijn aanwezig om maar niets van deze plechtigheid te hoeven missen.

Gerrit is de laatste nog levende telg van het gezin Willems, zijn drie zussen en broer zijn overleden. „Mijn vader was vertegenwoordiger bij een bedrijf in Almelo, dat geloof ik in verf handelde. We woonden in een vrijstaand huis aan de Wilhelminastraat 1. Die woning is later gesloopt toen de Kerstraat werd doorgetrokken. Ik was zelf 7 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak”, vertelt Gerrit.