Youtubers breken in bij Avonturenpark Hellendoorn, video inmiddels offline gehaald

update Inbreker aangehou­den in Nijverdal, handlanger nog voortvluch­tig

27 december NIJVERDAL – De politie heeft donderdagavond in Nijverdal gezocht naar twee inbrekers. Het duo werd overlopen in de Beethovenlaan, waar ze probeerden een huis binnen te dringen. Een van de inbrekers werd enige tijd later in de Maasstraat aangehouden, de andere man is nog voortvluchtig.