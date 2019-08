Zeker tot 11.00 uur geen treinen tussen Nijverdal en Raalte

Dwangsom Rijs­sen-Hol­ten aan eigenaar recreatie­wo­ning in Holten was onterecht

8:50 RIJSSEN-HOLTEN - De dwangsom die de gemeente Rijssen-Holten heeft opgelegd aan de eigenaar van een recreatiewoning aan de Postweg in Holten was onterecht. Dat blijkt uit een vonnis van de bestuursrechter in Zwolle.