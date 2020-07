Zendmast van Twente FM per ongeluk uit lucht gehaald: ‘Dachten dat het piraat was’

Twente FM werd vrijdagochtend al snel gewezen op de kapotte zender door een luisteraar, vertelt voorzitter Wim Aarsen van de omroep. „Die had geen ontvangst, waarna er iemand ter plekke is gaan kijken. Toen bleek al snel dat een bedrijf van allerlei kabels in de mast kapot had getrokken. Een ongelofelijke stommiteit. Wat ik ervan begrijp is dat iemand heeft een onverklaarbaar gat in het hek rondom de mast heeft gezien en er maar vanuit is gegaan dat het van ‘een dikke piraat’ was. Maar die mast gebruiken wij samen met andere zenders al jaren. Het is volledig legaal.”