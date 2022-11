Zeventig mensen geëvacueerd bij grote brand zorgcentrum Hellendoorn, bewoners elders opgevangen

De brand brak rond 18.30 uur uit. De brandweer was snel ter plaatse en schaalde op naar een grote brand. Onduidelijk is nog hoe, maar bij het pand aan de Sanatoriumlaan was op drie verschillende plaatsen brand ontstaan. Van buitenaf waren geen vlammen zichtbaar, maar twee personen raakten gewond, waarvan er één naar het ziekenhuis is gebracht. Acht mensen werden door ambulancepersoneel nagekeken.

De brand was rond 21.00 uur onder controle. Een traumahelikopter was even eerder geland bij het enorme complex, maar niemand werd daarmee vervoerd naar het ziekenhuis. Van alle kanten kwamen mensen naar het gebouw toe om te helpen. Dat ging zowel om familie als (oud-)personeel. Zo'n zeventig kwetsbare en oudere mensen werden geëvacueerd. Zij zaten buiten met dekens en koffie, sommigen in rolstoel. Later op de avond werden zij overgebracht naar andere zorglocaties in Wierden en Nijverdal.