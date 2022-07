Zin in een tropisch plattelandsfeestje? Ga de komende dagen maar eens in Marle kijken

Of Marle echt 1035 jaar bestaat? Dat weet eigenlijk niemand zeker. Oudere inwoners vermoeden dat de vijfjaarlijkse feesten voortkomen uit een zekere rivaliteit met het dorp Hellendoorn. Toen die plaats in 1978 het 900-jarig bestaan vierde, deed Marle daar in 1987 een schepje bovenop met het 1000-jarig bestaan. Sindsdien is het om de vijf jaar groot feest.

Het overkoepelende thema van het feestweekend is ‘Marle in tropische sferen’. De buurtschap is voor de gelegenheid opgedeeld in gebieden met elk een eigen subthema.

Opening

De officiële aftrap van de feesten is donderdagavond om 20.00 uur op het feestterrein aan de Meester Werkmanstraat. Burgemeester Jorrit Eijbersen en wethouder Annemarie Dubbink verzorgen de opening. Cabaretgroep Twente Plat treedt vervolgens om 20.30 uur op.

Houtdorp

Vrijdags gaan de feesten vanaf 10.30 uur verder met een houtdorp voor de basisschooljeugd. Voor hen is er ’s middags om 13.30 uur een schuimparty. Het avondfestijn staat in het teken van muziek. Vanaf 20.00 uur treedt de band Creebles op.

Trekkers

Het zaterdagprogramma is grotendeels bestemd voor bewoners, maar eerst is er om 10.00 uur het trekkerspektakel, waarin de meest luidruchtige en grote voertuigen in actie komen. Buurtbewoners nemen het ’s middags tegen elkaar op in allerlei spellen tijdens de Tropische Marlespelen. De spellenmiddag gaat naadloos over in de pubquiz om 19.00 uur.

Tot rust

De zondag is er vooral om uit te rusten en uit te buiken. In de tent is om 11.00 uur een kerkdienst, onder leiding van Lennart Aangeenbrug. De buurtbewoners sluiten de festiviteiten gezamenlijk af met een buurtbrunch.

Info een aanmelden voor activiteiten: paasweekendmarle.nl/1035