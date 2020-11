Zinloos geweld in Nijverdal: ‘bontkraagjes’ laten 17-jarige gewond achter

NIJVERDAL - Een triest incident in Nijverdal vrijdagavond: een 17-jarige jongen die uit zijn werk terugkwam werd het slachtoffer van zinloos geweld. De daders, volgens de politie een groep van ‘hoodies en bontkraagjes’, lieten de jongen gewond achter.

De politie zoekt getuigen van de mishandeling vrijdagavond in Nijverdal. Een 17-jarige knaap werd door een groep van acht jongeren in elkaar geslagen nabij het fietspad langs de Baron van Sternbachlaan. Het slachtoffer was, met een andere jongen, al lastiggevallen en gevolgd vanaf de tunnel Wierdensestraat/Eversbergweg.

Twee jongens belaagd door groep van acht

Het incident, dat volgens de politie onder de categorie zinloos geweld valt, voltrok zich vrijdagavond rond half 12. De twee jongens, die van hun werk terugkwamen, werden belaagd door een grote groep jongeren, bestaande uit 7 of 8 personen. De groep stond aan weerskanten van de tunnel. De twee slachtoffers werden lastig gevallen en gevolgd.

Met paal in buik geslagen

Ter hoogte van de rotonde bij de Baron van Sternbachlaan ging 1 van de 2 jongens de woonwijk in, de ander volgde het fietspad richting Hulsen. Daarop heeft de groep volgens de politie unaniem besloten om deze 17-jarige Nijverdaller te mishandelen. Hij werd met een markeringspaal in zijn buik geslagen en kreeg enkele klappen. Het slachtoffer is door de mishandelingen van zijn fiets gevallen en werd gewond achtergelaten.

Dure kleding, nutsen over hoofd

De meeste daders reden op een elektrische fiets, ze droegen dure merk kledij en een van de jongens had een jas van het merk Stone Island aan. Alle jongens hadden donkere hoodies aan en de muts strak over hun hoofd getrokken. Diverse jongens droegen een bontkraag. Mensen die informatie hebben wordt verzocht de politie te bellen (0900-8844). Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

