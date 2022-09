Zo redde Robbin Bruins twee Hellendoornse rallycoureurs uit hun brandende auto: ‘Dat portier was al gloeiend heet’

Weggeef­hoek voor Hellen­doorns minima zoekt nieuwe spullen: ‘We zijn bijna door de voorraad heen’

NIJVERDAL - De pop-up store voor Hellendoornse minima aan de Grotestraat 180 is een doorslaand succes. De weggeefhoek voor mensen met een smalle beurs voorziet duidelijk in een behoefte. De spullen vliegen de winkel uit, waardoor er nu dringend behoefte is aan nieuwe voorraden.

12 september