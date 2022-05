Zo wordt het Enkco-terrein in Holten ingericht: 149 woningen en mogelijk zes ton duurder

Man helpt eigen echtgenote uit autowrak, maar neemt veroorza­ker ongeluk niets kwalijk: ‘Iedereen kan fouten maken’

NIJVERDAL/ALMELO - Twee werelden botsten op 21 april 2020 letterlijk op elkaar toen vrachtwagenchauffeur Steffen D. (57) uit Keulen op de N35 net voor Nijverdal door het rode verkeerslicht reed en zich in een auto met daarin een moeder en haar zoon uit Nijverdal boorde. Met de knal begon voor de getroffen familie een nachtmerrie. Deze vrijdag was de ontknoping, in de rechtbank in Almelo.

