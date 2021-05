Zoek de follies: 150 dwaze bouwsels door heel Nederland in één boek

WIERDEN - Follies? Kijk naar de foto’s van fotograaf Edith Gerritsma en je kunt je er iets bij voorstellen. Samen met journalist Andrea Hijmans ging ze op zoek naar ‘dwaasbouw’ in Nederland. En dit vonden ze in Twente.

Nog nooit van follies gehoord? Dat is helemaal niet gek. Fotograaf Edith Gerritsma moet wel vaker uitleggen waar hun nieuwste boek ‘Voor de gek! Follies in Nederland’ over gaat. Het fenomeen waaide in de achttiende eeuw over vanuit Engeland. Daar was het mode om je landgoed te versieren met ‘dwaasbouw’. Gerritsma: „Follies hebben zelden nut, maar soms wel gebruikswaarde. De bouwwerken hebben vaak iets vreemds en aparts, iets leuks en iets grappig en ook onverwachts.”

150 bouwwerken

De Vinkeveense Gerritsma volgde lang geleden een lezing over follies en de unieke bouwwerken lieten haar daarna niet meer los. Toen ze met journalist Andrea Heijmans een nieuw project wilde beginnen, wist ze meteen dat het tijd was voor de follies. „We reisden het hele land door en vonden in elke provincie meerdere voorbeelden. We hebben er 150 opgenomen in het boek. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar we hebben geprobeerd alle soorten follies in beeld te brengen.”

Follies of kunstwerken?

Want elke folly is anders. Gerritsma: „Van kastelen en forten tot kluizenaarshuisjes en trappen die van niks naar nergens leiden.” Het roept ook vaak de vraag op: wat is nou een kunstwerk en wat is een folly? „Die vraag hebben we in het boek ook aan deskundigen voorgelegd. Veel follies zijn ook echt kunstwerken. Maar niet alle kunstwerken in de openbare ruimte zijn follies.”

Ze noemt een concreet voorbeeld: de volière. „Dan verwacht je toch een hok? Maar op het moment dat iemand daar een kasteeltje of toren van maakt, dan kan het een folly zijn.” En serieuzer: „De grote follies markeren vaak een landgoed of tuin. Ze worden daarom ook wel piketpaaldjes in het landschap genoemd.”

Follie de Spin

Maar wat vonden de twee nou in Twente? „In het boek komen een aantal follies uit Wierden terug. Jarenlang hebben ze daar een follywedstrijd gehouden. Op het Lageveld vind je daarom nog altijd Follie de Spin. Het is een bouwsel, maar het lijkt heel erg op een spin. En zo hebben we nog veel meer voorbeelden gevonden.”

In Drenthe vindt in augustus het festival Folly Art Norg plaats. „Speciaal hiervoor zijn twintig follies gebouwd die een maand lang te zien zijn.”