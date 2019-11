Zonnepanelen op dak mengvoerbedrijf Haarle ‘voor iedereen’

Kwart ambtenaren in gemeente Hellen­doorn wil een andere baan

8:22 NIJVERDAL - Steeds meer ambtenaren in de gemeente Hellendoorn gaan met tegenzin naar hun werk in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. De werkdruk is dit jaar toegenomen en bijna 44 procent van de ambtenaren voelt zich niet of onvoldoende gesteund en gewaardeerd door de plaatselijke politiek.