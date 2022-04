Zonnepark Elsweide bij Enter komt er niet, als ’t aan B en W ligt: ‘Ook hier gelden nieuwe, scherpere regels’

Ruzie op Instagram mondt uit in schietpar­tij bij carwash: ‘Kom met veel. Niet met kleine kinderen maar echte mannen’

„Het is te gek voor woorden,” zegt de officier van justitie. Wat volgens haar als een ‘futiele ruzie’ begon op Instagram, mondde in oktober 2020 uit in een vechtpartij bij een autowasstraat in Nijverdal tussen jongemannen uit Almelo en Wierden. Daar werd zelfs twee keer geschoten. Het OM eiste cel- en taakstraffen tegen de vier verdachten uit Almelo.

