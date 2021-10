Zorgen om coronagolf in Rijssen: ‘Begin me af te vragen of we zo verder kunnen’

Kerkklok­ken beieren vanaf maandag weer in centrum van Hellen­doorn, na restaura­tie van vier maanden

11 oktober HELLENDOORN - Het was ruim vier maanden opvallend stil in het centrum van Hellendoorn, maar dat is vanaf maandag verleden tijd. Dan beieren hier weer de drie opgeknapte en gerestaureerde klokken van ’n Oalen Griezen. Ze worden 's ochtends met behulp van een hoogwerker in de toren van de monumentale dorpskerk geplaatst.