Zwaarbewapende agenten in actie bij transportbedrijf in Rijssen, industrieterrein afgezet

ENSCHEDE - Twente heeft er volgens Quote een miljardair bij: Albert ten Brinke (60) uit Rijssen. De eigenaar van de Ten Brinke Groep in het Gelderse Varsseveld staat in de nieuwe Quote 500 op plek 44 en is goed voor één miljard. Allemaal verdiend met stenen stapelen.

2 november