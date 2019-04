Zweefvliegtuig vanaf vliegveld Teuge maakt noodlanding in Rijssen

Wierdense Ineke benoemd tot Lid in de Orde van Oran­je-Nas­sau

9:07 WIERDEN - Ineke Ooms-Agteresch (64) is geen onbekende in de paardenwereld in Wierden en omgeving. Al ruim veertig jaar zet zij zich in als vrijwilliger voor talloze paardenverenigingen. Als waardering is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.