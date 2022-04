‘Zwerfvuilkoning’ Anne Piksen (70) is ook na vijf jaar nog man met een missie: ‘Houd Hulsen schoon, dus afvalvrij’

Fietser met onbekend letsel naar ziekenhuis na aanrijding in Rijssen

RIJSSEN - Een fietser is donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Zuiderstraat met de Hendrik Jan van Opstalstraat in Rijssen. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Almelo gebracht.

