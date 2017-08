AGOVV trekt zich terug van toernooi om Apeldoorn Cup

WSV-preses Diederik Bos reageerde verbolgen toen hij donderdagochtend met die boodschap werd geconfronteerd. ,,Dit is een heel vreemd verhaal. Wij krijgen nu het verwijt dat onze technische staf de spelers maandag teveel op scherp heeft gezet voor het duel met AGOVV. Maar voetbal bestaat toch uit passie en strijd? Er is in die wedstrijd één speler van ons over de schreef gegaan en die heeft daar een terechte rode kaart voor gehad.’’