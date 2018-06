Albatross kent geen moeite met Klarenbeek

Davo wint boeiende strijd met Beekbergen

17:39 Een heerlijk potje nacompetitievoetbal legden Davo en Beekbergen op de Rielerenk op de mat. Het eerste halfuur waren de bezoekers beter, in de tweede helft verdiende de thuisploeg de plek in de halve finale het meest en eiste die in de extra tijd op: 2-1.