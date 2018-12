Alcides wint, maar maakt het nog wel spannend

Net op het moment waarop je jezelf eens afvraagt of er eigenlijk iets gebeurt op het veld, zet Wahid Shimeri aan voor een sprint. De snelle rechtsbuiten van Alcides is de diepte in gestuurd en weet een paar verdedigers te verschalken. Wanneer hij alleen voor de doelman staat, twijfel hij geen moment: 1-0. Een paar minuten later volgt een haast identieke situatie. Ook nu weer is Shimeri sneller dan een paar Hollandia-verdedigers, waarna hij ook nog de doelman weet te omspelen. Scoren blijkt een koud kunstje (2-0).