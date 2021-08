Alen (18) schurkte tegen Jong Ajax aan, maar haalde het nét niet: nu is hij terug bij SDC Putten

Alen Karahasanovic woont in Putten, maar zijn roots liggen op de Balkan. Zijn ouders komen uit Bosnië. Zij kwamen twintig jaar geleden vanwege de oorlog in Nederland wonen. Eerst in Katwijk, later in Putten. Toen Karahasanovic 6 jaar oud was, kwam hij bij de F’jes van SDC Putten. Eerst vier tegen vier, toen in de F9 en de F2. ,,Op mijn 8ste mocht ik meedoen aan een talentendag bij Ajax. Ik kwam steeds een ronde verder en bleef met twaalf kinderen over. Ik mocht aansluiten bij de F1 bij Ajax. Het was bijzonder dat ik bij de mooiste en beste club van Nederland mocht spelen, maar toen ik zo jong was, besefte ik dat nog niet en ik ging ik voor mijn plezier.’’