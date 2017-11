Alexandria en Victoria Boys schieten weinig op met gelijkspel

Alexandria, geplaagd door de nodige blessures, verdubbelde wel het puntentotaal nadat het eerder gelijkgespeelde tegen TKA (3-3). Tegen Victoria Boys, dat ook al niet echt okselfris begon in Apeldoorn-Zuid, keek de ploeg van Hans van den Brink al snel tegen een achterstand aan. Doelman Tom Coulier vloerde de snelle Jesper Timmer en Ali Aygun benutte de gegeven strafschop. Acht minuten later was het echter al weer 1-1 toen Hamid Rahmati uit het niets een voorzet binnentikte.