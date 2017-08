Ali Akla moet onder het mes

Akla (24) liep de kwetsuur in de voorbereiding op dit seizoen op. Nadat hij enkele weken in onzekerheid verbleef, wees een MRI-scan uit dat de aanvaller een scheurtje in zijn meniscus heeft. Ook is er een cyste in het gewricht ontdekt. Akla is bezig aan zijn tweede seizoen in Spakenburg. Afgelopen zomer kwam hij over van DVS'33.